фото: пресс-служба министерства спорта Саратовской области
В Воскресенском планируется открыть «умную» спортплощадку. Об этом стало известно в ходе визита министра молодежной политики и спорта Саратовской области Олега Дубовенко.
В ходе рабочего совещание на объекте сообщили, что что площадка для воркаута будет готова в ближайшее время, а баскетбольные и волейбольные поля ждут укладки резинового покрытия. Гарантийный срок по эксплуатации площадки и установленного оборудования согласно действующему контракту составляет два года, контроль за надлежащим использованием нового спортивного объекта будет осуществляться администрацией Воскресенского района.
Уже сейчас установлена система отвода воды, чтобы исключить угрозу подтопления в период паводка. Принято решение о выделении дополнительного финансирования из местного бюджета на обустройство ограждения по периметру объекта.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» и проекта «Детский спорт». В соответствии с поручением губернатора области Романа Бусаргина работы должны быть завершены к 1 июня.