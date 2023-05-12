фото: пресс-служба министерства спорта Саратовской области

В Воскресенском планируется открыть «умную» спортплощадку. Об этом стало известно в ходе визита министра молодежной политики и спорта Саратовской области Олега Дубовенко.

В ходе рабочего совещание на объекте сообщили, что что площадка для воркаута будет готова в ближайшее время, а баскетбольные и волейбольные поля ждут укладки резинового покрытия. Гарантийный срок по эксплуатации площадки и установленного оборудования согласно действующему контракту составляет два года, контроль за надлежащим использованием нового спортивного объекта будет осуществляться администрацией Воскресенского района.

Уже сейчас установлена система отвода воды, чтобы исключить угрозу подтопления в период паводка. Принято решение о выделении дополнительного финансирования из местного бюджета на обустройство ограждения по периметру объекта.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» и проекта «Детский спорт». В соответствии с поручением губернатора области Романа Бусаргина работы должны быть завершены к 1 июня.