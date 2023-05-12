Спортивный кластер в Солнечном-2 дополнят отелем для атлетов

фото: Тг-канал "Время Саратовское Z"

Правительство Саратовской области планирует построить в поселке Солнечный-2 отель для спортсменов. Губернатор Роман Бусаргин дал задание чиновникам региональных минспорта и мининвеста тщательно проработать этот вопрос.

Инициаторами строительства гостиницы выступили саратовские спортсмены. Они получили одобрение главы региона, который назвал Саратов «городом, где проходят турниры самого высокого уровня».

Данный статус областного центра подтвердила президент региональной федерации плавания, Заслуженный мастер спорта России, финалист Летних Олимпийских игр в Лондоне Наталия Стукальская. Прославленная спортсменка привела в пример международный Кубок

Евразийских стран по прыжкам в воду с участием пловцов из 9 стран мира, а также другие 25, межрегиональных и спортивных события.

Стукальская подчеркнула важность качества для атлетов не только материальной базы для их подготовки, но и комфортного отдыха. Поэтому, по словам спортсменки, решение построить в Солнечном-2 отель «своевременно и актуально».