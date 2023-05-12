фото: СУ СКР

В Ленинском районе молодая девушка попала в больницу с подозрение на отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 11 мая, в Саратове госпитализировали 21-летнюю девушку. Пострадавшая находилась у себя в квартире в одном из домов на улице Деловой и жаловалась на недомогание. Родственники молодой саратовчанки обнаружили ее без сознания и вызвали «скорою помощь». Медики госпитализировали девушку с подозрение на отравление угарным газом.

Следователи осмотрели место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.