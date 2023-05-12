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НовостиПроисшествия12 мая 2023 5:30

За убийство матери ножом в шею аткарчанин получил 12 лет тюрьмы

Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Аткарский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в адрес 54-летнего местного жителя. Доказана его вина в убийстве, уточнили в пресс-службе регионального СК.

Сотрудники главка установили, что ночью, 14 февраля, в частном доме в селе Лопуховка поссорились 73-летняя мать и 54-летний сын. В порыве гнева мужчина схватил нож и вонзил его родительнице в шею. После этого злоумышленник выспался и только потом отправился к стражам порядка рассказать о смерти родственницы.

За совершенное преступление аткарчанин получил 12 лет тюрьмы.