Ярмарки на Театральной площади возобновят работу в новые часы

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Ярмарки "выходного дня" возобновят работу на Театральной площади Саратова. Соответствующее постановление подписала мэр областного центра Лада Мокроусова.

Изменилось расписание площадной торговли. На ярмарку можно будет прийти с 13 по 27 мая. Она начнется в 8.00, закроется - в 15.00. С 3 июня по 2 сентября время ярмарочной торговли сдвинется на более ранние часы и будет длиться с 7.00 до 13.00.

Саратовцам предложат продовольствие от местных производителей, саженцы, декоративные растения.