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НовостиОбщество12 мая 2023 4:00

Володин призвал вернуть гостиницу "Россия" в госсобственность

Евгений Бадиков
фото: Алена Сергеева

фото: Алена Сергеева

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину о положении дел вокруг гостиницы «Россия» в Саратове.

Многострадальный объект попал под внимание сторон во время их рабочего визита в областной центр.

Наш земляк напомнил, что здание было приватизировано в далекие 90-е годы. С тех пор собственник, по словам политика, ни разу не озадачился тем, чтобы прилично содержать помещения "России".

Володин выразил надежду, что вскоре гостиница вернется в государственную собственность. Он подчеркнул актуальность проблемы и добавил: законодательство на стороне тех, кто хочет решать такие вопросы.