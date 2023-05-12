В Саратове ожидается дождь на весь день

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Сегодня, 12 мая, в Саратовской области будет гроза и ливни, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется в районе +10 градусов, хотя по ощущениям будет примерно +7 градусов. В первой половине дня город накроет туман. Небо весь день будет затянуто густыми облаками, идет дождь. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 – 4 м/с и отдельными порывами до 10 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают дождь, в отдельных районах будет сильный ливень, возможна гроза. Ветер дует северной четверти, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 15-17 м/с. К вечеру он слегка усилится. Температура воздуха составляет от +7 до +12 градусов, при прояснении до +2 градусов. К середине дня слегка потеплеет: от +13 до +18 градусов, в дожде до +8 градусов.