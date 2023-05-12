В Саратовской области выявлена и изъята из обращения 21 фальшивая банкнота

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За первый квартал 2023 года в Саратовской области обнаружили и изъяли из оборота 21 фальшивую банкноту. По данным ЦБ в регионе это меньше, чем в четвертом квартале 2022 года (37 штук).

Из обнаруженных подделок 13 штук имеют номинал 5 тысяч рублей. Также сотрудникам банковской сферы попались четыре фальшивые банкноты по 1 тысяче рублей, две банкноты по 2 тысячи рублей и по одной — номиналами 500 и 100 рублей.

Кроме того, в регионе "засветились" поддельные 100 долларов США.

- Все банкноты Банка России обладают серьезным защитным комплексом. Убедиться в их подлинности можно несколькими способами: на ощупь, с использованием увеличительного стекла, на просвет и при изменении угла обзора.

Подробнее признаки настоящих банкнот описаны на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России, — напомнила Екатерина Бирюкова, управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Банка России.