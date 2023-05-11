Балашовцы проголосовали за объекты благоустройства

Фото: архив КП

По данным министерства строительства и ЖКХ области, более 12 500 балашовцев приняли участие в голосовании и выбрали территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве.

Напомним, что 15 апреля 2023 года в Балашове стартовала реализация проекта «365 км Хопра. Благоустройство городского пляжа в контексте развития береговой зоны. «О ПРЕкрасном на ХоПРЕ», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Общая площадь благоустраиваемой территории составляет около 18 000 квадратных метров. В текущем году тут появятся: детская площадка; пространства, оснащенные для подвижных игр; воркаут; пергольный навес, раздевалки; вышка и кабинка для спасателей; пляжная игровая зона и дождевой сад; скамьи для отдыха и питьевые фонтанчики; променад; спуск в воду для маломобильных групп населения с навесом и раздевалкой; биотуалет; подпорные стенки и габионы; система видеонаблюдения.

Всероссийское онлайн-голосование будет проводиться до 31 мая включительно.

Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета; через приложение волонтеров, которые помогают жителям проголосовать в общественных местах на территории региона.