Саратовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за отказ стирать белье

Фото: Архив КП
В Саратове кардиодиспансер заплатил 2,7 миллиона рублей за стирку белья – неоказанная услуга для ИП обернулась судом. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» в декабре 2021 года заключил госконтракт с индивидуальным предпринимателем. С исполнителя требовалась стирка и дезинфекция послеоперационного белья. Цена контракта обошлась кардиодиспансеру в 2,7 миллиона рублей.
Через некоторое время ИП без уведомления перестал исполнять свои обязанности, после чего медучреждение приняло решение разорвать контракт.
Суд взыскал с недобросовестного предпринимателя убытки, пени и штраф общей суммой более 100 тысяч рублей. Индивидуального предпринимателя включили в реестр недобросовестных поставщиков.
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