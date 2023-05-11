Саратовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за отказ стирать белье

Фото: Архив КП

В Саратове кардиодиспансер заплатил 2,7 миллиона рублей за стирку белья – неоказанная услуга для ИП обернулась судом. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» в декабре 2021 года заключил госконтракт с индивидуальным предпринимателем. С исполнителя требовалась стирка и дезинфекция послеоперационного белья. Цена контракта обошлась кардиодиспансеру в 2,7 миллиона рублей.

Через некоторое время ИП без уведомления перестал исполнять свои обязанности, после чего медучреждение приняло решение разорвать контракт.

Суд взыскал с недобросовестного предпринимателя убытки, пени и штраф общей суммой более 100 тысяч рублей. Индивидуального предпринимателя включили в реестр недобросовестных поставщиков.

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