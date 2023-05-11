Т Плюс предупредила саратовцев о предстоящей в мае проверке теплосетей

фото: Т Плюс

Компания Т Плюс сообщила о предстоящих в мае проверках системы теплоснабжения. Их проведут в стремлении качественно подготовиться к отопительному сезону-2023-2024.

Энергетики уточнили, что с 15 по 21 мая произойдет проверка состояния оборудования и сетей от ЦТП по адресам: улица Буровая, 9 и Аткарская, 88. Также произойдет инвентаризация котельных в поселке Зональный и на улице 4 Нагорная, 32.

С 16 по 22 мая специалисты испытают сети от ЦТП Чапаева, 14/26.

С 17 по 23 мая то же самое произойдет с сетями от котельной на Большой Затонской, 29.

С 18 по 27 мая будет организована проверка теплосетей, которые питаются от котельных на проспекте 50 лет Октября, 128/132, улице Мира, 7б и поселка Пугачевский.

С 18 мая по 1 июня будет проведена опрессовка участков магистральных трубопроводов по улицам Блинова, Рижская, Антонова, Куприянова, Мира, Тверская, Вишневая, Навашина, Ст. Разина, Рабочая, Б. Казачья, Университетская, Слонова.

На этот период в домах саратовцев отключат горячую воду. Т Плюс приглашает жителей областного центра ознакомиться со списком адресов, попадающих под отключение. Если информации недостаточно, то энергетики просят желающих звонить по телефону 8-(8452) 24-57-36.