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НовостиОбщество11 мая 2023 11:24

В новом саратовском сквере вандалы украли 10 роторов и 15 форсунок автополива

Пострадал сквер микрорайона «Авиатор»
Евгений Бадиков
фото: Администрация Заводского района

фото: Администрация Заводского района

Из сквера в микрорайоне «Авиатор» неизвестные украли элементы автополива. Об этом нам рассказали в администрации Заводского района.

В МО сообщили, что в этом году в планах чиновников завершение строительства сквера. Но именно такие акты вандализма мешают работам, сетуют в администрации.

Минувшей ночью трофеем воришек стали 10 роторов и 15 форсунок системы автополива. Руководство района написало заявление в полицию и параллельно обратилось к землякам с просьбой беречь окружающую их среду, инфраструктуру и стремиться жить в красивом городе.