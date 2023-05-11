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НовостиОбщество11 мая 2023 11:07

Полицейские города Ртищево задержали обокравшую родную мать мошенницу

Родственные узы не помешали дочери обокрасть собственную мать
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Полицейские города Ртищево поймали на мошенничестве 38-летнюю местную жительницу. Информацию обнародовала пресс-служба регионального ГУ МВД.

В территориальном главке сообщили подробности преступления. Стражи порядка выяснили, что женщина получила доступ к банковскому мобильному приложению матери и оформила на имя родительницы кредит в размере 80 тысяч рублей. Эту сумму дочь перевела на свою карту и потратила.

В адрес 38-летней задержанной заведено уголовное дело по тематической статье. Женщина находится под подпиской о невыезде.