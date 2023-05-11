фото: Пресс-служба Прокуратуры

Рецидивист в Энгельсе забил приятеля ногами насмерть и получил 13 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Энгельсского районного суда поддержала гособвинение в отношении 52-летнего ранее судимого местного жителя.Следователи доказали, что рецидивист умышленно искалечил 47-летнего знакомого, вследствие чего последний умер.

В надзорном ведомстве уточнили, что преступление было совершено в новогоднюю ночь в доме на проспекте Химиков в городе-спутнике. Приятели поссорились, и обвиняемый руками и ногами избил знакомого. Потерпевший скончался через непродолжительное время.

Суд согласился с государственным обвинением. Ближайшие 13 лет преступник проведет в исправительной колонии особого режима.