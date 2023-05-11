Бусаргин проверит в Пугачеве работу предприятий и качество дорожных работ

Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин завтра, 12 мая, проведет в Пугачевском районе. О рабочей поездке в один из ведущих районов по производству зерна чиновник сообщил подписчикам Телеграм-канала.

На этот раз под пристальное внимание главы региона попадет качество работ по ремонту дорожного полотна. Также Бусаргин ознакомится с ходом благоустройства общественных территорий города. Кроме того, Роман Викторович ждет встречи с семьями участников СВО.

Губернатор пригласил пугачевцев в комментариях указывать на местные проблемы. Роман Викторович пообещал их решить.

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