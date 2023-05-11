Фото: Министерство труда и социальной защиты

Жители Саратовской области могут бесплатно пройти обучение по образовательным программам. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает региональное министерство труда и социальной защиты.

Благодаря национальному проекту «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, у жителей региона появилась возможность получить бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

На данный момент обучение возможно по 41 программе, в том числе «организатор строительного производства», «библиограф», «психолог в социальной сфере», «системный аналитик», «специалист архива», «инструктор-методист по адаптивной физкультуре» и многое другое.

Пройти обучение могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, горожане в возрасте 50 лет и старше, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, ветераны боевых действий и ряд других категорий. В дальнейшем всем будет оказана помощь в трудоустройстве.

Для участия в проекте нужно подать заявление на сайте «Работа России», а также в органах службы занятости заполнить заявление на получение государственной услуги.

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