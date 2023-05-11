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НовостиОбщество11 мая 2023 7:53

Семь саратовских коммунальщиков оштрафовали за неубранную после работ землю

В Саратове состоялось заседание комиссии при администрации
Наталия Калинина
Заседание комиссии при администрации

Заседание комиссии при администрации

Семь саратовских коммунальщиков оштрафовали за неубранную после работ землю. Вчера, 10 мая, об этом было объявлено на очередном заседании комиссии при администрации Саратова.

К ответственности привлечено 7 должностных лиц из таких организаций, как: ООО «КВС», ЗАО «СПГЭС», ПАО «Т Плюс». Они не восстановили благоустройство после проведения земляных работ вовремя.

Всего в ходе заседания было рассмотрено 102 дела. Большинство из них касались незаконной торговли. Таких было 19 случаев.

Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 150 тысяч рублей.

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