Заседание комиссии при администрации

Семь саратовских коммунальщиков оштрафовали за неубранную после работ землю. Вчера, 10 мая, об этом было объявлено на очередном заседании комиссии при администрации Саратова.

К ответственности привлечено 7 должностных лиц из таких организаций, как: ООО «КВС», ЗАО «СПГЭС», ПАО «Т Плюс». Они не восстановили благоустройство после проведения земляных работ вовремя.

Всего в ходе заседания было рассмотрено 102 дела. Большинство из них касались незаконной торговли. Таких было 19 случаев.

Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 150 тысяч рублей.

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