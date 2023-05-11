До конца года в Базарном Карабулаке построят современную поликлинику

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Сегодня, 11 мая, Минздрав Саратовской области сообщил, что в Базарном Карабулаке к концу текущего года построят современную городскую поликлинику, которая необходима для качественного и комфортного медицинского обслуживания жителей района.

Сейчас завершается штукатурка стен, на первом и втором этажах здания заливают полы, заканчивается закупка и поставка оборудования. Новое здание отвечает всем необходимым требованиям. Оно рассчитано на 400 посещений в смену (320 взрослых и 40 детей).

Поликлиника возводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированной во всех субъектах страны президентом России Владимиром Путиным.

Работы на объекте проводятся при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина и находятся под личным контролем губернатора региона Романа Бусаргина.

Как уточнили в ведомстве, обеспечение населения медицинской помощью в шаговой доступности – одно из обязательных условий для повышения качества жизни в районе. Открытие поликлиники позволит вывести медицинскую помощь на новый уровень.