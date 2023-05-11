Александр Соколов назначен и.о. председателя комитета по культуре саратовской мэрии

Александр Соколов

Пресс-служба городской администрации сообщила об очередных кадровых изменениях. На этот раз произошло назначение исполняющего обязанности председателя комитета по культуре.

Кресло главы муниципального ведомства занял Александр Соколов. Прежним местом работы чиновника был комитет образования саратовской мэрии.

О новом начальнике от культуры известно, что является выпускником Саратовской государственной консерватории имени Льва Собинова. Его трудовой стаж составляет 20 лет. Александр Соколов прошел переподготовку по дополнительной профпрограмме «Менеджмент организации».