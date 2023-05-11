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НовостиОбщество11 мая 2023 6:43

Выпуск бронежилетов повышенной пулестойкости начался в Саратовской области

Энгельсское предприятие наладило выпуск бронежилетов класса БР4
Евгений Бадиков
фото: Минпроэнерго

фото: Минпроэнерго

Бронежилеты класса БР4 запустило в производство энгельсское ООО «Треппе» из Энгельса. О выпуске изделия высочайшего класса пулестойкости сообщила пресс-служба регионального Минпромэнерго.

Защитный жилет уже внесен в Единый перечень продукции РФ и получил сертификат соответствия. В основу изделия кевларовый материал. Его прочность позволяет защитить тело человека от ранения пулями и осколками. Усиление же спинной и грудной секций привело к тому, что неуязвим и для автомата Калашникова.

Производственная мощность предприятия сегодня составляет 300 изделий в месяц. В ближайшем будущем энгельсское ООО готово выйти на выпуск 2 тысяч бронежилетов за указанный период.