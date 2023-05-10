В Саратовской области планируется высадить 5 300 саженцев винограда в мае

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В районе поселка Расково планируется высадка 5 300 саженцев винограда. В настоящее время в Саратовской области осуществляется развитие виноградарства, одним из представителей, реализующих данную работу, является Павел Акинин и его хозяйство.

В ходе визита Романа Ковальского, зампред Правительства области – министром сельского хозяйства области, с сельхозтоваропроизводителем выяснилось, что в мае будет засажено около 5 гектар виноградников. Среди видов саженцев будут представлены Мерло, 5 100 саженцев Саперави, 4 800 саженцев Шардоне, а также сорта Уньи Бла и Мускат Оттонель.

«На сегодняшний день площадь виноградных насаждений во всех категориях хозяйств области составляет 355 га, в том числе в плодоносящем возрасте – 327 га. Наиболее крупные производители располагаются в Саратовском, Балаковском и Ивантеевском районах. В основном сельхозтоваропроизводители выращивают сорта «Прорыв-2» И «Амурский триумф», - поделился глава аграрного ведомства региона Роман Ковальский.

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