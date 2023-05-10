Саратовские аграрии посеяли первый миллион гектаров яровых

Фото Дмитрия Стешина, Архив КП

В Саратовской области посеяли 1 миллион гектаров яровых культур, что составляет 42 процента от запланированных площадей. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Лидерами по яровому севу стали Питерский (79 процентов), Балашовский, Петровский и Энгельсский (68 процентов), Романовский и Новобурасский (67 процентов) районы. В свою очередь, сев зерновых и зернобобовых культур завершили в Советском и Дергачевском районах, яровой пшеницы - в пятнадцати районах области

В Ртищевском, Аркадакском, Балашовском, Романовском, Самойловском, Калининском районах – завершен сев сахарной свеклы. Всего посеяно 9,5 гектаров, что составляет 112 процентов от плана.

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