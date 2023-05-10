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Саратовцы в основном получают зарплаты вовремя. Об этом сообщают исследования hh.ru.

Согласно анализу сведений, полученных в результате опросов, однократно позже прописанной в трудовом договоре даты получали деньги 7 процентов респондентов, более одного раза - 10 процентов. 78 процентов участников подтвердили, что работодатель всегда рассчитывается вовремя.

В целом по регионам России о задержках с выплатами заявили 21 процент опрошенных. 37 процентов работодателей Поволжья объясняют опоздания с проблемами в финансово-экономической деятельности. Также упоминаются плохой менеджмент, простои в работе, серые зарплаты.

Чаще других задержки по зарплате отмечаются в таких сферах, как «Туризм, гостиницы, рестораны» - 48 процентов; «Искусство, развлечения, массмедиа» - 33 процент; «Строительство, недвижимость» - 30 процентов.

В разрезе возрастов реже всего на такую проблему указывали соискатели в возрасте от 35 до 44 лет - 17 процент опрошенных из этой категории не получали зарплату вовремя. Чаще остальных несвоевременные выплаты отметили опрошенные от 18 до 24 лет - 28 процентов респондентов.