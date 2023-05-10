В Саратовской области выявили еще 68 заболевших ковидом

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За прошедшие сутки в Саратовской области было зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Накануне было выявлено 74 инфицированных.

По клиническому течению распределение среди вновь выявленных случаев следующее: три человека имеют пневмонию, а у 65 пациентов выявлены признаки ОРВИ.

Энгельсский район стал лидером по числу новых заражений - 20 случаев. В Саратове было подтверждено 18 случаев заражения и 4 в Петровском районе.

Среди заболевших также есть 5 детей и подростков до 17 лет и 14 пенсионеров старше 65 лет.

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