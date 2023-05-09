ГУ МЧС объявило об оранжевом уровне опасности в Саратовской области из-за ночных и утренних заморозков

В Саратовской области сегодня ночью и завтра утром, 10 мая, местами ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов. В связи с этим региональным ГУ МЧС объявлен оранжевый уровень опасности.

Также сохраняется высокая вероятность пожаров в период до 10 мая. В ведомстве из-за неблагоприятного прогноза по возгораниям объявлен желтый уровень опасности.

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