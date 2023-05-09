Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 мая 2023 8:15

В Саратове водитель «Приоры» слетел в кювет и врезался в дерево

40-летний водитель и 49-летняя пассажирка госпитализированы
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Саратове водитель «Приоры» слетел в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 9 мая, в окрестностях Саратова произошло ДТП. В Гагаринском районе города, на подъезде к СНТ «Железобетон» в 3:40 40-летний водитель автомобиля Lada Priora потерял управление автомобилем, слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали водитель и 49-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.