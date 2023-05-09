фото: ГИБДД

В Саратове водитель «Приоры» слетел в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 9 мая, в окрестностях Саратова произошло ДТП. В Гагаринском районе города, на подъезде к СНТ «Железобетон» в 3:40 40-летний водитель автомобиля Lada Priora потерял управление автомобилем, слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали водитель и 49-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.