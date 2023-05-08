За сутки в Саратовской области коронавирус обнаружен у 75 человек

фото: архив КП

По данным на сегодня, 8 мая, в Саратовской области за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в области было сделано 322 574 положительных тестов на COVID-19.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 23, Энгельсском районе — 21, Балашовском — 15, Вольском — 6.

У двоих заболевших - пневмония, у остальных врачи выявили признаки ОРВИ.

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