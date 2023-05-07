В Саратовской области нашли еще 78 заболевших ковидом

архив КП

За последние сутки в Саратовской области подтвердили еще 78 случаев заражения коронавирусом, что увеличило общее число заразившихся с начала эпидемии в регионе до 322,5 тысячи человек.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Саратове (35 случаев), Балашовском районе (19 случаев), Энгельсском (9 случаев) и Вольском (8 случаев).

Среди новых пациентов 10 детей и 29 пенсионеров. В оперштабе по противодействию инфекции добавили также, что 4 человека страдают пневмонией, у остальных симптомы ОРВИ.

Всего с начала эпидемии выздоровели 315 920 человек.

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