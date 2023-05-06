Фото: Госавтоинспекция

Сегодня вечером, 6 мая, в Пугачеве мужчина на «десятке» столкнулся с Камазом и попал в больницу. О чем сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

По предварительным данным, авария произошла в 18:08 на пересечении улиц Ермощенко и Революционный проспект КамАЗ, за рулем которого был 62-летний мужчина, столкнулся с ВАЗ-2110, которым управлял 49-летний водитель.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.