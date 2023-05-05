Саратов в пятницу перед праздниками встал в восьмибалльных пробках

Скриншот с "Яндекс.Карты"

Сегодня, 5 мая, в Саратов накануне длинных выходных встал в автомобильных пробках, сервис "Яндекс.Карты" оценивает дорожную ситуацию в 8 баллов из 10.

Заторы классически парализовали движение по центральным улицам Саратова, в том числе Чапаева, Рахова и Чернышевского.

"Встали" также Большая Горная и дороги, ведущие в спальные районы - пробки на проспектах Энтузиастов и 50 лет Октября до самого Вольского тракта, загружена улица Танкистов и пусть на Затон.

Отделение пропаганды Госавтоинспекции Саратова выставило экипажи ДПС на перекрестках для регулирования потока транспортных средств вручную.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.