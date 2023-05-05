Саратов в пятницу перед праздниками встал в восьмибалльных пробках

Скриншот с "Яндекс.Карты"
Сегодня, 5 мая, в Саратов накануне длинных выходных встал в автомобильных пробках, сервис "Яндекс.Карты" оценивает дорожную ситуацию в 8 баллов из 10.
Заторы классически парализовали движение по центральным улицам Саратова, в том числе Чапаева, Рахова и Чернышевского.
"Встали" также Большая Горная и дороги, ведущие в спальные районы - пробки на проспектах Энтузиастов и 50 лет Октября до самого Вольского тракта, загружена улица Танкистов и пусть на Затон.
Отделение пропаганды Госавтоинспекции Саратова выставило экипажи ДПС на перекрестках для регулирования потока транспортных средств вручную.
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