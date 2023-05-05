Минстрой России показал план застройки района старого аэропорта в Саратове

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Министерство строительства и ЖКХ России опубликовало на своем сайте визуализацию будущего района «Аэропорт» в Саратове после запланированной реконструкции.

Будущий микрорайон расположен на месте бывшего аэропорта «Саратов-Центральный», и его строительство планируется завершить к 2036 году будет включать в себя жилые, деловые и общественные здания, а также социальную инфраструктуру.

Как рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, общая площадь будущего района составит более 161 гектара, а количество жителей превысит 30,5 тысяч человек.

В рамках проекта будут построены объекты капитального строительства площадью свыше 1,45 миллиона квадратных метров, включая многоквартирные дома различной высотности, которые могут достигать 30 этажей.

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