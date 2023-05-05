Аэропорт «Гагарин» в Саратове начнет выполнять новый рейс до столицы с 27 мая

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аэропорт «Гагарин» в Саратове начнет выполнять новый рейс в Москву, который запустит авиакомпания S7 Airlines с 27 мая 2023 года, сообщили в пресс-службе аэрогавани.

Полеты будут ежедневными – с вылетом из Саратова в 12:55 и из Москвы в 09:25. Прибытие в аэропорт «Домодедово» возможно в 13:35 (для вылета из Саратова) и в аэропорт «Гагарин» в 12:05 (прибытие в Москву).

С 1 июня также планируется дополнительный рейс, отправляющийся из Саратова в 13:30 и из Москвы в 10:15.

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