фото: ГИБДД
В центре Саратова четырехлетний ребенок попал под колеса Hyundai. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Саратова
Сегодня, 5 мая, в центре Саратова произошло ДТП. Примерно в 14:39 на пересечении улиц Московской и Октябрьской 28-летний водитель автомобиля Hyundai Getz сбил четырехлетнюю девочку. Сообщают, что в момент аварии ребенок находился с отцом В результате ДТП ребенок госпитализирован в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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