В Татищевском районе водитель автобуса №234 умер прямо за рулем

Вчера, 4 мая, в Татищевском районе Саратовской области водитель автобуса умер прямо за рулем, сообщил в своем Телеграм-канале глава местного муниципалитета Павел Сурков.

Мужчина вел маршрутку №234 «Сокур – Саратов», на выезде из деревни Агаревка шоферу стало плохо – он потерял сознание и умер.

Пассажиры не пострадали, возраст водителя и причину его смерти Сурков не упомянул.

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