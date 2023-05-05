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НовостиОбщество5 мая 2023 11:07

В Татищевском районе водитель автобуса №234 умер прямо за рулем

Пассажиры не пострадали, возраст водителя и причину его смерти не называются
Роман Хвалин

Вчера, 4 мая, в Татищевском районе Саратовской области водитель автобуса умер прямо за рулем, сообщил в своем Телеграм-канале глава местного муниципалитета Павел Сурков.

Мужчина вел маршрутку №234 «Сокур – Саратов», на выезде из деревни Агаревка шоферу стало плохо – он потерял сознание и умер.

Пассажиры не пострадали, возраст водителя и причину его смерти Сурков не упомянул.

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