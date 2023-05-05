архив КП Фото: Роман Хвалин

Вчера, 4 мая, в Саратове на 15-летнего подростка в Заводском районе напал бездомный пес. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Нападение произошло у остановки «улица Васильковская» на проспекте Энтузиастов. Подросток получил медицинскую помощь, после чего его отпустили домой. В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту, которую контролирует прокуратура Заводского района.

Также прокуратура проверяет качество работы по отлову бездомных животных и проводит проверку исполнения законодательства в этой области. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорской реагирования.

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