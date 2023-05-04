В Саратовской области военнослужащего осудили к двум годам колонии за самовольный уход из военной части

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военнослужащего по фамилии Умергалиев осудили к двум годам колонии за самовольное оставление места службы. Об этом сообщила пресс-служба саратовского военного гарнизонного суда.

Осужденный ранее уже получал ограничение по службе с удержанием в доход государства процентов денежного довольствия. Такое решение ранее принял Заозерский гарнизонный суд.

Тем не менее, военнослужащий снова не явился в часть. Как позже выяснили правоохранители, Умергалиев отправился в Пугачев, где занимался своими делами.

В ноябре 2022 года полиция задержала мужчину, его поместили под арест за попытку скрыться от правоохранителей.

В ходе суда Умергалиев признал свою вину и отметил, что не собирался уклоняться от воинской службы. Суд вынес приговор в виде двухлетнего лишения свободы со службы в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован, так как еще не вступил в законную силу.

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