фото: архив КП

Саратовский пульмонолог: из-за вейпов у подростков легкие, как у 60-летних курильщиков. Об этом стало известно сегодня в ходе традиционного брифинга Минздрава.

— Перемены погоды, вирусные инфекции приводят к возникновению болезней органов дыхания, — отметил главный внештатный специалист пульмонолог Саратовской области Руслан Стешенко. - Чтобы сохранить здоровье, необходимо обязательно прививаться от гриппа и ковида, избегать переохлаждений. Кроме того, в качестве еще одной обязательной меры Стешенко назвал отказ от курения.

— В последнее время беспокоит не столько курение табака, как вейпов, - предупредил Руслан Стешенко. По его мнению, вейпы вызывают большую зависимость, чем сигареты, а подростки попадают в группу риска из-за популярности электронных систем среди молодежи, тем временем известны случаи, когда электронные сигареты приводили к серьезным поражениям легких в короткий срок, напоминая легкие 60-летних курильщиков.

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