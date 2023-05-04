На подъезде к Саратову ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту

архив КП Фото: Андрей ТАНАЕВ

Мэрия Саратова сообщила о временном ограничении движения и стоянки транспорта по автопроезду к селу Сосновка от автомобильной дороги «Р-22 «Каспий» М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъезд к Саратову).

Ограничения вызваны проведением соревнований по велоспорту 5 мая с 13.30 до 17.00.

Исключение будет сделано для автомобилей экстренных служб и тех транспортных средств, которые едут к месту проживания.

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