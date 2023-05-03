Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 3 мая, в Балаково столкнулись два "Ниссана", пострадали трое, сообщили в Облспасе.

В автоаварии на Транспортной улице столкнулись две машины марки Nissan. Спасатели, прибывшие на место, деблокировали и доставили в машину скорой помощи 37-летнего мужчину.

Всего в ДТП пострадало три человека, всем оказали медпомощь и госпитализировали.

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