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НовостиОбщество3 мая 2023 8:07

Мэр Саратова проведет встречу с участниками спецоперации и членами их семей

Роман Хвалин

Мэр Саратова проведет встречу с участниками спецоперации и членами их семей, сообщила Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале.

Такие приемы власти города и региона проводят регулярно по поручению губернатора Романа Бусаргина. Записаться на ближайшую можно будет в этот четверг, 4 мая, в рабочие часы (с 9 до 18) в приемной по работе с обращениями граждан администрации города по номеру телефона 23-61-68.

- В каждой ситуации мы разбираемся индивидуально, стараемся оперативно помочь в решении насущных проблем, - заявила Мокроусова.

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