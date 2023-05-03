Саратовец ждет суда за убийство своей бабушки

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Балашовского района Саратовской области предстанет перед судом за избиение родственницы, повлекшее ее смерть. Об этом сегодня, 3 мая сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Происшествие случилось 26 января 2023 года. 86-летняя женщина находилась в своем доме в селе Терновка Балашовского района со своим внуком. Он был пьян.

Между пенсионеркой и 42-летним внуком возник конфликт, в ходе которого последний неоднократно ударил бабушку. От полученных травм женщина скончалась. О произошедшем злоумышленник сообщил соседке, которая и позвонила в полицию.

Следствие закончено, материалы преданы в суд.

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