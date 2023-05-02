В Саратове пешеходная зона обзаведется еще тридцатью деревьями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Высадка крупномерных вязов проводилась под контролем специалистов управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений.

Осенью была проведена предварительная подготовка – замена растительного грунта глубиной до метра. Всего будет высажено 30 крупномерных вязов.

Мероприятия по высадке зеленых насаждений проводятся по поручению главы города Лады Мокроусовой на территории всех районов Саратова и будут продолжены.

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