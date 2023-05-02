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В Саратовской области за три месяца численность чиновников увеличилась почти на 90 человек. Такие данные сегодня, 2 мая, публикует минфин региона.

В начале года число гражданских служащих составляло 2364 человека. По данным на 1 апреля 2023 года количество трудящихся увеличилось на 89 человек и составляет 2453 работника.

Кроме того, за первый квартал года зарплата госслужащих обошлась бюджету в 541,2 миллиона рублей. Из чего следует, что на одного чиновника ежемесячно из расходов казны выделяется 73,5 тысяч рублей.

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