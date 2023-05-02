фото: пресс-служба мэрии Саратова
В Саратове городской сад «Липки» открыт после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.
Городские чиновники сообщили об окончании мероприятий по комплексному благоустройству любимого саратовцами парка «Липки» в центре города
Специалистами проводилась ежегодная санитарная очистка, мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, окрас и ремонт малых архитектурных форм. Начиная с понедельника, 1 мая городской сад «Липки» открыт для горожан и работает в прежнем режиме.
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