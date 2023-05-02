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НовостиОбщество2 мая 2023 9:40

В Саратове городской сад «Липки» открыт после реконструкции

Евгений Бадиков
фото: пресс-служба мэрии Саратова

фото: пресс-служба мэрии Саратова

В Саратове городской сад «Липки» открыт после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Городские чиновники сообщили об окончании мероприятий по комплексному благоустройству любимого саратовцами парка «Липки» в центре города

Специалистами проводилась ежегодная санитарная очистка, мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, окрас и ремонт малых архитектурных форм. Начиная с понедельника, 1 мая городской сад «Липки» открыт для горожан и работает в прежнем режиме.

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