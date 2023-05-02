фото: Облспас

В Саратове спасатели эвакуировали с острова на Волге четырех человек. Об этом сообщает Областная служба спасения.

Вчера, 1 мая, под Саратовом спасатели были вынуждены эвакуировать острова на Волге пару взрослых и 12-летних мальчика и девочку. Компания отдыхала на острове напротив деревни Евсеевка, и из-за большой волны не могли покинуть остров.

Сообщение о происшествии поступило в 15:30. Отдыхающие были эвакуированы, от медпомощи отказались.

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