СУ СКР по Саратовской области

В Саратове пропавшую пенсионерку нашли мертвой. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Вчера, 1 мая, в частном секторе на улице 7-я Нагорная прохожие обнаружили тело женщины, о чем сообщили в полицию. Все подробности и точную причину смерти выясняют следователи.

Как заявили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 84-летнюю Александру Аракчееву искали с 24 января. В этот день женщина ушла из дома и не вернулась. Предположительно, у пенсионерки были проблемы с памятью.

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