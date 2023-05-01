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НовостиОбщество1 мая 2023 7:57

Володин поручил удвоить количество рабочих на стройке в школе №103

Завершить строительство необходимо до конца года
Наталия Калинина
Строительство нового корпуса

Строительство нового корпуса

Вячеслав Володин поручил удвоить количество рабочих, задействованных на стройке в школе №103, где началось возведение нового корпуса. По словам спикера ГД, завершить строительство необходимо до конца года. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

- Объем большой. Необходимо организовать двухсменную работу и до конца года сдать объект, – сказал Володин.

В пристройке к школе появятся учебные кабинеты и спортивный зал. Новый корпус сможет вместить еще 275 учеников, а школа сможет работать в одну смену.