Володин поручил удвоить количество рабочих на стройке в школе №103

Строительство нового корпуса

Вячеслав Володин поручил удвоить количество рабочих, задействованных на стройке в школе №103, где началось возведение нового корпуса. По словам спикера ГД, завершить строительство необходимо до конца года. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

- Объем большой. Необходимо организовать двухсменную работу и до конца года сдать объект, – сказал Володин.

В пристройке к школе появятся учебные кабинеты и спортивный зал. Новый корпус сможет вместить еще 275 учеников, а школа сможет работать в одну смену.