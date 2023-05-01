Саратовские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию в ближайшие два месяца

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове и Энгельсе в мае и июне этого года будет проводиться бесплатная выездная вакцинация домашних животных против бешенства. Об этом сообщили накануне, 30 апреля, в региональном управлении ветеринарии.

По сообщению ведомства, целью мероприятия является максимальный охват профилактической вакцинацией восприимчивых животных от опасной инфекции, живущих в удаленных от государственных ветеринарных клиник районах.

В Саратове специалисты планируют посетить в профилактических целях несколько районов с 3 по 31 мая. График работы выездных групп можно посмотреть на сайтах саратовской и энгельсской ветеринарных станций.

Вакцинацию животных можно провести в любой день в часы приема в государственных ветеринарных лечебницах. Саратовские стационарные учреждения находятся на Огородной, 31Б, Соколовой, 314 и Шехурдина, 1.

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