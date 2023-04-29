архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Саратовец Денис Глоба погиб в зоне спецоперации, об этом сообщил Депутат областной думы Евгений Ковалев сообщил в своем Telegram-канале.

Глоба проходил службу после объявления частичной мобилизации, служил снайпером мотострелковой роты мотострелкового батальона.

Сегодня с солдатом простились в Октябрьском районе города.

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