Молодые жители Энгельса получили травмы в столкновении «семерки» и Lexus LX

Фото: Госавтоинспекция

Накануне, 28 апреля, в центре Энгельса «семерка» столкнулась с Lexus, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на пересечении улиц Волоха и Тельмана, травмы получил 20-летний водитель ВАЗ-2107 и его пассажир, оба оказались в больнице.

Полиция устанавливает данные водителя «Лексуса».

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